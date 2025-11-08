بكاء أطفال وجثث متفحمة.. شاحن هاتف يمحو أسرة كاملة!

A + A -

في واقعة مأساوية، لقيت أسرة كاملة حتفها في شبرا الخيمة بمصر، بعدما تسبب شاحن هاتف محمول في حريق كبير داخل شقة تسكنها.

وبدأ الحريق في المطبخ ثم امتد إلى باقي مناطق الشقة بشكل سريع، فيما تصاعدت الأدخنة الكثيفة ما تسبب في اختناق أفراد الأعائلة وعددهم 6 بينهم أطفال.

وكانت السلطات تلقت بلاغاً من الجيران أمس الخميس، بوقوع حريق كبير في منطقة بيجام بحي شبرا الخيمة، وبانتقال الدفاع المدني والأمن والسيطرة على الحريق تبين وفاة جميع أفراد الأسرة المكونة من أم وشقيقتها وأطفالها الأربعة.

أصوات أطفال تبكي

وبحسب شهود عيان، وقع الحريق في السابعة صباحاً أمس، فيما سمعت أصوات أطفال يبكون، قبل أن يهرع الجيران لإطفاء الحريق باستخدام خراطيم المياه.

كما أكد الشهود أن السيطرة على الحريق كانت صعبة، حيث التهمت النيران الشقة خلال دقائق معدودة، كما تسبب وجود باب حديدي أمام باب الشقة في تأخر دخول الجيران لإنقاذ الأطفال ولدى دخولهم، فوجئوا بوجود 5 جثث متفحمة.

كما أشار شاهد عيان أن طفلاً من ذوي الهمم ظل يبكي داخل الشقة، وبالرغم من عدم وصول النيران إليه إلا أنه لقي حتفه اختناقاً بسبب الدخان، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

في حين كشفت التحقيقات الأولية أن ماساً كهربائياً وقع نتيجة شاحن هاتف وأسفر عن وفاة الأسرة.