living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«هدية من السماء» لنتنياهو... فضيحة فساد كبرى تهز اتحاد النقابات الإسرائيلية

4
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد سنتين من التحقيقات السرية، وفي أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، أطلقت الشرطة في الساعات الأولى من صباح الاثنين عمليات اعتقال واسعة في صفوف قادة اتحاد النقابات العامة (الهستدروت)، بينهم الأمين العام أرنون بار دافيد وزوجته، ومجموعة من كبار موظفيه، إضافة إلى مسؤولين في السلطات المحلية، أحدهم رئيس بلدية.

 

وبحسب مصادر الشرطة، نفذت وحدة التحقيقات الخاصة في الجرائم الكبرى والدولية «لاهف 433»، عشرات المداهمات في آن واحد، عند نحو الساعة السادسة صباحاً، وجرى تفتيش دقيق للبيوت ومصادرة الحواسب وتوقيف مسؤولين رفيعي المستوى يخضعون مع عشرات آخرين للتحقيق في شبهات تتعلق بتلقي امتيازات مالية غير مشروعة وتبادل مصالح ووظائف مقابل خدمات.

 

ويتسع نطاق التحقيق في قضية الفساد داخل «الهستدروت»، إذ من المتوقع أن يخضع نحو 350 شخصاً للتحقيق، بينهم مسؤولون كبار في السلطات المحلية والمنظمات العامة.

 

وتشير التحقيقات إلى أن رجل أعمال في مجال التأمينات كان أول من أدار شبكة الفساد هذه وبشكل منهجي داخل اتحاد النقابات، وكان يقدم خدماته مقابل تعيينات في السلطات المحلية والشركات العامة، في حين تلقى كبار مسؤولي «الهستدروت» منه منافع مالية وشخصية. ويعتقد أنه قام بتوزيع وظائف وتعيين مساعدين مقربين منه رؤساء لجان في مجالات مختلفة، تشمل السلطات المحلية والشركات العامة والحكومية.

 

كما تفيد التحقيقات بأنه حرص على تعيين هؤلاء الأشخاص أعضاء في مجالس إدارة شركات متعددة، برواتب عالية جداً، في إطار ما يبدو أنه منظومة نفوذ متشابكة هدفت إلى تعزيز مصالحه الشخصية وتوسيع دائرة نفوذه داخل مؤسسات الدولة.

 

وكشفت الشرطة عن أن هذه الاعتقالات الصادمة جاءت بعد تحقيق سري استمر عامين، وأنه سيتحول إلى تحقيق علني بعد موجة الاعتقالات. وذكرت أن الحملة شملت، الاثنين، عمليات تفتيش 55 منزلاً بمناطق مختلفة في البلاد، واعتقالات واسعة، بحثاً عن أدلة ووثائق تدعم شبهات الفساد واستغلال النفوذ.

 

وأوقفت الشرطة موظفين كباراً في بلديات، بينها ريشون لتسيون وكريات بيالك وكريات غات وروش هعاين وأشدود، وموظفين في الشركة الحكومية للأراضي «كيرن كييمت ليسرائيل» وشركة القطارات وشركة الطيران «العال». وأحيل المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب تمديد احتجازهم، بينما تواصل وحدة «لاهف 433» تحقيقاتها.

 

وتعتبر هذه القضية من أخطر قضايا الفساد التي تهز المؤسسة العمالية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وأكبرها على الإطلاق، وهناك توقعات بتوسع دائرة الاعتقالات خلال الأيام المقبلة.

 

وتُعد النقابات الإسرائيلية من أكبر وأقوى النقابات العمالية، وهي تقود مؤسسات صحية وشركات اقتصادية ضخمة. ومنذ تأسيسها قبل 105 سنوات وهي تحت قيادة حزب العمل وغيره من قوى اليسار، فيما يُعتبر اليمين فيها أقلية.

 

واتحاد النقابات خصم لدود للحكومة عموماً ولليمين خصوصاً، ولذلك فإن انفجار هذه الفضيحة جاء بمثابة «هدية من السماء» لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد هو وعدد من وزرائه ونواب حزبه في قضايا عدة.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout