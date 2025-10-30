living cost indicators
الصليب الأحمر يعلق على دفن واستخراج "مدبر" لرفات رهينة بغزة

30
OCTOBER
2025
دانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، ما وصفته بالاستخراج الـ"مُدبّر" على ما يبدو لرفات رهينة إسرائيلي في قطاع غزة.

وأشارت اللجنة إلى مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء.

ويظهر الفيديو، الذي تم التقاطه بواسطة طائرة مسيّرة، عناصر من حركة حماس وهم يخرجون رفات جثة من كيس من داخل أحد المباني، ثم يتم سحب الكيس إلى حفرة كبيرة ثم دفن معظمه تحت التراب.

ثم يُرى الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو وهم يكشفون الكيس أمام ممثلين عن الصليب الأحمر، كما لو كانت الرفات اكتشافا جديدا.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن التسجيل تم بعد ظهر الإثنين في مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفتا "تايمز أوف إسرائيل" و"يديعوت أحرونوت"، أن الكيس يبدو أنه يحتوي على رفات أخرى للرهينة الإسرائيلي أوفير سرفاتي، الذي أعيدت جثته إلى إسرائيل في ديسمبر 2023.

وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية سريعا على إدانة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحماس.

وقالت في بيان: "نقدّر إدانة الصليب الأحمر لعمليات الدفن المزيفة التي قامت بها حماس واكتشاف جثث الرهائن (التي استُخرجت سابقا من مواقع احتجاز حماس)".

وأضافت: "يبدو أن هناك فجوة بين ما يعرفه مكتب الصليب الأحمر والواقع، بالنظر إلى تسجيلات موظفي الصليب الأحمر أثناء عملية الخداع".

وتابعت الخارجية الإسرائيلية: "نثق أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتخذ إجراءات بشأن الأكاذيب التي يُبلَّغ عنها موظفوها".

وانتقد منتدى عائلات الرهائن والمفقودين تصرفات حركة حماس واتهموها بمواصلة الحرب النفسية، بعد تداول الفيديو الذي يُظهر عملية دفن واستخراج "مسرحية" لبقايا الجثمان يوم الثلاثاء.

وفي الداخل الإسرائيلي، دعا منتدى عائلات الرهائن رئيس الوزراء إلى "التحرك بشكل حاسم" ضد حماس بسبب "خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار".

وكانت إسرائيل قد سمحت لعناصر حماس بدخول منطقة الخط الأصفر للبحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين المتبقين، تحت مراقبة جوية لصيقة لتقييم مدى سرعة إنجاز العمل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الأربعاء عودة وقف إطلاق النار في غزة، بعد سلسلة من الضربات الواسعة التي قال إنها جاءت ردا على مقتل أحد جنوده في القطاع، بحسب "رويترز".

وجاء في بيان الجيش أن "بعد سلسلة من الغارات الواسعة التي استهدفت عشرات الأهداف الإرهابية ومخربين، بدأ الجيش الإسرائيلي بفرض متجدد للاتفاق بعد خرقه من قبل حماس".

وأضاف البيان أنه "في إطار الهجمات، وبقيادة قيادة المنطقة الجنوبية، استهدف جيش الدفاع وجهاز الشاباك أكثر من 30 مخربا إرهابيا من مستويات القيادة في المنظمات الإرهابية العاملة في قطاع غزة".

ونتيجة العمليات العسكرية التي قطعت الهدنة الهشة، قتل أكثر من 100 فلسطيني.

وتطالب إسرائيل حماس بتسليم كافة جثث الرهائن المحتجزة في قطاع غزة، لكن الحركة تقول إنها تحتاج المساعدة للبحث عن الرفات واستخراجها. 

Skynews
