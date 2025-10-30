منظمة التعاون الإسلامي تناشد السودانيين بضرورة الحوار

A + A -

جددت منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأربعاء، مناشدتها إلى الفرقاء السودانيين بأهمية الحوار بهدف التوصل إلى هدنة لوقف دائم لإطلاق النار.

وأعربت المنظمة التي تتخذ من مدينة جدة مقرا لها، في بيانا اليوم لأربعاء، عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة في السودان، و"استنكرت بشدة الانتهاكات الإنسانية التي اركبت خلال الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر".

ودعت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق، وشددت على أهمية احترام أحكام إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي مناشدتها بأهمية الحوار بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة تمهيدا لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح المدنيين، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وصون وحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وقُتل نحو 20 ألف شخص، فضلًا عن أكثر من 15 مليون نازح ولاجئ، جراء الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023، وفق تقارير أممية ومحلية، بينما قدّرت دراسة جامعية أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.