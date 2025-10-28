الجيش الإسرائيلي ينسف منازل في المنطقة الشرقية بغزة

A + A -

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتعرض المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، لإطلاق نار من آليات إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أيضا، إن المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط غزة، تعرضت أيضا لإطلاق نار من آليات إسرائيلية.

كذلك قال التلفزيون الفلسطيني إن "الجيش الإسرائيلي ينسف منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة".

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أيضا استهداف قصف مدفعي إسرائيلي للمناطق الشمالية الشرقية من بلدة جحر الديك وسط غزة.

وكانت إسرائيل وحركة حماس أبرمتا في 10 أكتوبر الحالي اتفاقا بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب استمرت لعامين.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن 20 رهينة أحياء وسلمت رفات 16 رهينة من بين 28 سبق أن أعلنت إسرائيل مقتلهم.

وأكدت الحركة الفلسطينية التزامها بتسليم جثامين 12 رهينة لا تزال في قطاع غزة هم 10 إسرائيليين اختطفوا إبان هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023، وعامل تايلاندي وآخر تنزاني.

ودعا منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل، الإثنين، إلى تعليق المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي توسطت فيه الولايات المتحدة إلى حين تسليم حماس جميع الرفات المتبقية لديها.

وقال المنتدى في بيان: "حماس تعرف بالضبط مكان كل واحد من الرهائن القتلى المحتجزين لديها. لقد مرّ أسبوعان منذ الموعد النهائي المحدد في الاتفاقية لإعادة جميع الأسرى الـ48، ومع ذلك لا يزال 13 منهم في قبضة حماس".

وأضاف: "تحث العائلات حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والوسطاء على عدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاقية حتى تفي حماس بجميع التزاماتها وتعيد كل الأسرى إلى إسرائيل".

وذكرت مصادر في حماس أن الحركة تبذل مع فصائل فلسطينية أخرى جهودا مكثفة لاستكمال عمليات البحث عن رفات محتجزين إسرائيليين داخل قطاع غزة، وسط صعوبات ميدانية ونقص حاد في المعدات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في الحركة قوله إن القيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة وأجهزة البحث الحديثة إلى القطاع تعرقل عمليات الانتشال، مشيرا إلى أن الجهود تبذل بشكل متواصل رغم الظروف المعقدة.

وأضاف المصدر أن حماس تأمل في أن تسهم المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في توفير الدعم الفني والمعدات الضرورية لاستكمال العملية.