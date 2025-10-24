اشتباكات مسلحة بين فصائل تابعة لحكومة الدبيبة في مصراتة

A + A -

اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة مصراتة الليبية، ليلة الجمعة، بين فصائل تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط تصاعد التوتر الأمني في جنوب المدينة.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن مواجهات اندلعت عند جزيرة السكت بين الكتيبة الرابعة والعشرين مشاة التابعة لوزارة دفاع الدبيبة، والقوة المشتركة التابعة لرئاسة حكومته.

وأفادت المصادر، بوصول عدد من الإصابات إلى مستشفى طوارئ مصراتة جراء الاشتباكات التي امتدت إلى طريق المطار في منطقة الغيران، ثم إلى جزيرة الزباطي، حيث أغلقت سيارات مسلحة الطريق المؤدي إلى مطار مصراتة بالكامل في الاتجاهين.

ولم يصدر عن السلطات الأمنية في مصراتة أي بيان يوضح خلفية القتال أو المتسبب في التصعيد.

وتعتبر مصراتة، من أكبر المدن في الغرب الليبي، وهي من المناطق التي تشهد بين الحين والآخر توترات مسلحة بسبب صراعات على النفوذ بين مجموعات متنافسة.