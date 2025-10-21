living cost indicators
الحية: ما سمعناه من الوسطاء وترامب يطمئننا أن حرب غزة انتهت

أبدى القيادي في حركة حماس خليل الحية، ارتياحه بشأن تطمينات من الوسطاء والرئيس الأميركي دونالد ترامب، تؤكد انتهاء حرب غزة.

 

وقال الحية في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" بثت الثلاثاء: "ما سمعناه من الوسطاء ومن الرئيس الأميركي يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت".

وتابع: "نؤكد أن الإرادة الدولية برعاية ترامب هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام".

وأوضح الحية أن "التظاهرة الدولية الكبرى التي رعتها مصر بحضور الرئيس الأميركي تؤكد أن الحرب في غزة انتهت"، في إشارة إلى مؤتمر السلام في شرم الشيخ الذي عقد في وقت سابق من أكتوبر الجاري.

 

وفي أحدث تصريح له بشأن غزة، توعد ترامب حماس بـ"القضاء عليها" في حال لم تحترم اتفاق غزة.

كما أكد الحية أن حماس "كلها ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة"، مشيرا إلى أن الحركة والفصائل الفلسطينية ملتزمة بوقف إطلاق النار.

 

واستطرد: "اتفاق غزة سيصمد وإرادتنا في الالتزام به قوية".

 

وفي السياق ذاته، أكد قيادي حماس ما قالته الحركة سابقا، بشأن صعوبة استخراج جثث الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة.

 

وقال: "نحن جادون لاستخراج كل جثامين المحتجزين"، لكن "نجد صعوبة بالغة في ذلك".

 

ولا تزال 15 جثة لرهائن إسرائيليين داخل قطاع غزة، تقول حماس إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت والمعدات لاستخراجها وتسليمها إلى إسرائيل.

Skynews
{{article.title}}
