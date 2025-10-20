الضوء الأخضر الأميركي لعزل حماس.. غزة بين التهدئة والانفجار

A + A -

يدخل اتفاق غزة مرحلة شديدة الحساسية، وسط مخاوف من انهياره بعد تصاعد الضربات الإسرائيلية، واتهامات متبادلة بين تل أبيب وحركة حماس بشأن خرق بنود المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبينما تتحدث إسرائيل عن إخفاق حماس في إعادة جثامين الرهائن والالتزام الكامل بالهدنة، تنفي الحركة ذلك بشدة، مؤكدة أنها تطبّق الاتفاق كما تم التوصل إليه.

وفي خضم هذا التوتر، تدخل واشنطن على الخط برسائل ملتبسة تجمع بين التهديد والاحتواء، إذ أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن بلاده ستتدخل "لنزع سلاح حماس" إذا لم تفعل هي ذلك، في وقت أبدت فيه مصادر أميركية "تفهمًا" للعمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في القطاع، مؤكدة أن الهدف ليس استئناف الحرب بل "عزل حماس" ميدانيا وسياسيا.

إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق

في حديثه لسكاي نيوز عربية عبر برنامج التاسعة، أكد أستاذ العلوم السياسية حسام الدجني، أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، خصوصًا ما يتعلق بفتح معبر رفح وإدخال نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا، إضافة إلى تأخير الإفراج عن الأسرى وتسليم الجثامين.

ويرى الدجني، أن إسرائيل لم تلتزم بالوثيقة التفسيرية للاتفاق وسجلت عشرات الانتهاكات، وهو ما جعل حماس في موقع الدفاع عن النفس.

وأوضح أن بعض الخروقات قد تكون من "مجموعات منفلتة" أو "طابور خامس" يسعى إلى إفشال الاتفاق عمدًا، ما يمنح إسرائيل ذريعة لتكثيف ضرباتها العسكرية.

ويحذر الدجني من أن الإجراءات الإسرائيلية الحالية، مثل تعطيل المساعدات أو قرارات الكابينت بتقييد الحركة عبر المعابر، تقوّض الثقة وتدفع الاتفاق نحو الفشل.

كما شدد على أن بند "نزع السلاح" لا يندرج ضمن المرحلة الأولى، بل هو موضوع تفاوضي مؤجل إلى المرحلة الثانية، الأمر الذي يجعل التصعيد الإسرائيلي الحالي فاقدًا للغطاء القانوني والسياسي ضمن إطار الاتفاق القائم.

الدجني يلخص الموقف بدقة حين يقول إن "أي اتفاق لا يراعي العدالة في التنفيذ مصيره الفشل"، مشيرًا إلى أن استقرار الهدنة يتطلب التزامًا كاملاً من الطرفين وضمانات دولية حقيقية، بعيدًا عن الحسابات الانتخابية أو رسائل القوة.