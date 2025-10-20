محمد بن سلمان يبحث مع ماكرون تطورات الأوضاع في قطاع غزة

A + A -

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه "تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية".

وأضافت أنه: "جرى خلال الاتصال بحث التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتابعت الوكالة: "كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع وتعزيز جهود إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".

كما أشارت إلى أنه: "تم التأكيد على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فورا عن الشعب الفلسطيني والانسحاب الإسرائيلي الكامل، كما تم الاتفاق على أهمية البدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين".