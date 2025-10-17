بريطانيا تمنع حضور مشجعي مكابي تل أبيب في مواجهة أستون فيلا

A + A -

قررت السلطات البريطانية، الخميس، منع مشجعي فريق مكابي تل أبيب من حضور مباراة فريقهم ضد أستون فيلا في الدوري الأوروبي الشهر المقبل، بسبب ما وصفتها بـ"مخاوف أمنية".

وقالت الشرطة البريطانية إن القرار جاء بعد مخاوف من تكرار ما حدث في أمستردام العام الماضي، بعد تعرض جمهور الفريق الإسرائيلي لهجوم في مباراته أمام أياكس.

وأوضحت الشرطة في بيان، أنها صنفت المباراة بأنها "عالية الخطورة"، بعد إجراء "تقييم دقيق استند إلى معلومات استخباراتية، وحوادث سابقة".

وقالت إدارة نادي أستون فيلا في بيان، الخميس، إن القرار جاء بعد إبداء السلطات مخاوف بشأن نشوب احتجاجات ليلة المباراة.

وأضاف النادي أن "المجموعة الاستشارية المحلية للسلامة، قررت منع مشجعي النادي الإسرائيلي من حضور المباراة"، المقررة في 6 نوفمبر المقبل".

وانتقد المجلس القيادي اليهودي في بريطانيا قرار منع المشجعين من السفر إلى مدينة برمنغهام، معقل أستون فيلا، لمساندة فريقهم.

ووصف المجلس في منشور على منصة "إكس" القرار بـ"الغريب"، داعيا إلى تحمل النادي المضيف عواقب القرار، كما طلب أن تقام المباراة من دون جمهور إن حُرم مشجعو مكابي من الحضور.

في المقابل، دعت "حملة التضامن مع فلسطين" على منصة "إكس" إلى إلغاء المباراة، متهمة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، ومشددة على "ضرورة منع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الأوروبية"، وفق ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.