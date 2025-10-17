living cost indicators
تحذيرات اسرائيلية... ممنوع تجاوز "الخط الأصفر"

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية البدء بتنفيذ إجراء ميداني جديد يقضي بتحديد المنطقة العازلة المعروفة باسم "الخط الأصفر" شمال قطاع غزة، بخط متصل وواضح، وذلك بناءً على توجيهات وزير الدفاع إسرائيل كاتس. ووفق البيان، يهدف الإجراء إلى ترسيم الحدود الفاصلة التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع منع عناصر حركة "حماس" والمدنيين الفلسطينيين من الاقتراب من هذه المنطقة.

وشددت القيادة العسكرية الإسرائيلية على أن أي محاولة لتجاوز هذا الخط ستقابل بإطلاق نار مباشر، مشيرة إلى أن القوات أطلقت خلال ليل الخميس وصباح الجمعة طلقات تحذيرية باتجاه عدد من الفلسطينيين الذين اقتربوا من نقاط الانتشار قرب الخط داخل القطاع.

وفي موازاة ذلك، واصلت القوات الإسرائيلية عمليات المداهمة في مدن الضفة الغربية، لا سيما في نابلس وجنين وأريحا وطولكرم، حيث أعلنت العثور على أسلحة واعتقال عدد من الأشخاص بدعوى تورطهم في أنشطة وصفتها بـ"الإرهابية".

ويأتي هذا التطور الميداني بعد نحو عامين على اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023، التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار رعته عدة عواصم، وتضمن فتح المعابر الإنسانية وتسهيل مرور قوافل الإغاثة، إضافة إلى تبادل للرهائن والأسرى بين الجانبين. وقد أفرجت حركة "حماس" بموجب الاتفاق عن 20 رهينة إسرائيلية، فيما أطلقت إسرائيل سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، مع استمرار البحث عن جثامين عدد من الرهائن الذين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها.

 
