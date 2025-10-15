ما قصة الجثة التي حيرت إسرائيل؟

A + A -

وسط بلبلة تسليم رفات الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة بعد اتفاق إنهاء الحرب ووقف النار، تفجرت أزمة جديدة.

جثة غريبة

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن إحدى الجثث التي تسلمها، مساء الثلاثاء، من قطاع غزة لا تنتمي لأي من الرهائن.

وأكد في بيان، أن إحدى الجثث الأربع التي تسلمها من حماس لا تتطابق مع أي من الرهائن، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه بعد الانتهاء من الفحوصات في المركز الوطني للطب الشرعي، اتضح أن الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لإسرائيل لا تتطابق مع أي من الرهائن.

وأضاف أنه يُطلب من حماس بذل كل الجهود اللازمة لإعادة المخطوفين القتلى، وفق تعبيره.

في سياق متصل، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير أن الجيش لن يهدأ له بال حتى نييد جميعالرهائن، معتبراً أن هذا "واجب أخلاقي ووطني".

وأضاف زامير في مراسم تسليم وتسلم قيادة الفيلق الشمالي "بالتنسيق مع المستوى السياسي، سنصر ونقف بحزم فيما يتعلق بالالتزام بجميع الاتفاقيات".

بدورها، أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية، بأن حركة حماس لم تتعمد تسليم إسرائيل جثة خاطئة، وفقاً لـ"القناة 12".

كما أعربت المصادر ذاتها عن أملها بأن تسلم حماس إسرائيل مزيداً من الجثث اليوم.

جاء هذا بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن الدوائر المعنية في تل أبيب بدأت إجراء تحقيقات حول شكوكها في هوية رفات أحد الرهائن العائدين من القطاع مساء الثلاثاء، وفقاً لقناة "أخبار 12".

وأضافت أن التحقيقات الأولية ألمحت إلى أن الرفات الرابع قد لا يكون لأحد المختطفين الإسرائيليين.

كما أوضحت أن السلطات أجرت لحسم الجدل حول هوية الجثة، الفحوص اللازمة.