هجوم مسلح يستهدف صحفيا! (فيديو)

تعرض الصحفي محمد نافيز كوجا، صاحب جريدة "غون إيشيغي" ورئيس جمعية إلازيغ للصحافة والإعلام، لهجوم مسلح بالرصاص أمام مبنى الجريدة في حي رزائية بمدينة إلازيغ.
وأسفر الهجوم الذي استخدم فيه المهاجم بندقية صيد عن إصابة كوجا بجروح في ساقه، حيث تم نقله فورا إلى مستشفى جامعة الفرات لتلقي العلاج، وتشير التقارير الطبية إلى أن حالته الصحية مستقرة.
وتمكنت كاميرات المراقبة من توثيق لحظة الهجوم بدقة، حيث ظهر فيها المشتبه به وهو يتقدم نحو الضحية ويطلق النار عليه قبل أن يفر من المكان.
وقد باشرت شرطة إلازيغ تحقيقات مكثفة وتعقبا للمشتبه به، مع دراسة كافة القرائن والأدلة المتاحة لفك ملابسات الحادث.
وأثار هذا الحادث استنكارا واسعا في الأوساط الإعلامية والصحفية، حيث أدانت "جمعية إلازيغ للصحافة" الهجوم ووصفته بأنه اعتداء صارخ على حرية الصحافة، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم المهنية.