اغتيال مرشح للانتخابات.. عبوة فجرت سيارته! (فيديو)

بعبوة وضعت في سيارته وانفجرت أثناء تواجده داخلها، قتل عضو مجلس محافظة بغداد، والمرشح للانتخابات البرلمانية عن "تحالف السيادة"، صفاء المشهداني، فجر اليوم الأربعاء، في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد.

ووقعت عملية الاغتيال أثناء جولة ميدانية للمشهداني في الطارمية، ليصبح هذا الاغتيال الأول في انتخابات البرلمان العراقي التي ستجرى في 11 من الشهر المقبل.

فيما تقاطرت عبارات التعزية من قبل العديد من العراقيين على مواقع التواصل، واسترجع أنصار المشهداني مواقفه الثابتة ضد المجموعات المسلحة في العراق.

كما شارك آخرون ما قالوا إنه آخر ظهور تلفزيوني للمشهداني، حيث انتقد فيه "تهجير أهالي جرف الصخر من المنطقة، ومنع عودتهم إلى منازلهم".

من جهته، أدان رئيس البرلمان محمود المشهداني، هذا "الهجوم الإرهابي الجبان" الذي طال المرشح و2 من مرافقيه.

كما دعا الحكومة والجهات الأمنية المختصة إلى التحقيق في اغتيال المرشح ومحاسبة الجناة.

يشار إلى أن "تحالف السيادة" يعتبر من الأحزاب السنية المهمة التي تخوض الانتخابات، ويتزعم الحزب خميس الخنجر، ورئيس البرلمان العراقي.

وكان العراق شهد خلال السنوات الماضية العديد من الاغتيالات وعمليات الخطف التي طالت ناشطين مدنيين، وصحافيين وسياسيين، بعضهم من معارضي الفصائل المسلحة.

فيما وعدت السلطات الرسمية بالمحاسبة ومحاكمة أي متورط، إلا أن بعض حالات الخطف والقتل التي وقعت قبل 4 سنوات لا تزال حتى الآن مجهولة التفاصيل والمتورطين.