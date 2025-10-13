3 خيارات أمامه.. كيف سيسافر نتنياهو إلى قمة شرم الشيخ؟

A + A -

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيسالمصري عبدالفتاح السيسي، تلقّى خلاله دعوة رسمية للمشاركة في "قمة السلام" التي تُعقد بعد ظهر اليوم في مدينة شرم الشيخ.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن الاستعدادات اللوجستية والأمنية في المنتجع المصري اكتملت، وأن فرق الحماية المصرية أنهت تحضيراتها لاستقبال الوفود المشاركة، مشيرةً إلى وجود وفد أمني إسرائيلي في المكان لترتيب وصول نتنياهو.

وأكدت الرئاسة المصرية في بيان رسمي مشاركة كلٍّ من نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يُتوقع أن يصل مباشرة من القدس برفقة نتنياهو على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن مشاركة نتنياهو لم تكن مقررة في البداية، لكن الاتصال المباشر مع الرئيس المصري غيّر الموقف وأدى إلى انضمامه رسميًا للقمة، التي سيشارك فيها أيضًا عدد من القادة العرب والأوروبيين، من بينهم قادة بريطانيا وفرنسا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كثّف مؤخرًا تحركاته الدبلوماسية في الملف الفلسطيني.

أما في ما يتعلق بترتيبات السفر، فتبحث الجهات الإسرائيلية ثلاثة خيارات محتملة: السفر عبر الطائرة الحكومية "كنف تسيون"، أو على متن رحلة تابعة لشركة "العال"، أو مرافقة الرئيس الأميركي على متن "إير فورس وان" ذهابًا، على أن يعود إلى تل أبيب بطائرة إسرائيلية لاحقًا.

القمة التي وُصفت بأنها الأهم منذ وقف إطلاق النار، يُتوقع أن تتناول أيضًا ملفات إعادة إعمار غزة وآليات تطبيق التفاهمات الميدانية التي تم التوصل إليها بوساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة.