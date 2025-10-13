living cost indicators
السيسي يمنح ترامب "قلادة النيل"

13
OCTOBER
2025
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر، الإثنين، إهداء نظيره الأميركي دونالد ترامب، قلادة النيل.

ويأتي ذلك تقديرا لإسهامات ترامب البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.

و"قلادة النيل" هي أرفع درجة تكريم مصرية، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهامًا مميزًا يؤثر علي حياة المصريين، وتمنح لرؤساء الدول والمصريين فائقي التميز.

 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه سيمنح أعلى وسام مدني في البلاد لنظيره الأميركي تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب.

وقال هرتسوغ في بيان صادر عن مكتبه "بجهوده التي لا تعرف الكلل، لم يساعد الرئيس ترامب في إعادة أحبائنا إلى وطنهم فحسب، بل أرسى أيضا دعائم لحقبة جديدة في الشرق الأوسط تبنى على أسس الأمن والتعاون والأمل الحقيقي بمستقبل يسوده السلام".

 

وأضاف: "سيكون شرفا عظيما لي أن أقلده وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي".

 

وأوضح هرتسوغ أن الوسام سيُمنح خلال "الأشهر المقبلة"، لكنه سيقوم بإبلاغ ترامب بقراره خلال زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل الإثنين.

 

ومن المقرر أن تجري إسرائيل وحماس، الإثنين، عملية تبادل لرهائن ومعتقلين في إطار المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها ترامب.

 

Skynews
