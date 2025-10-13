living cost indicators
"أغرب ضيف" في قمة شرم الشيخ للسلام.. من هو؟

13
OCTOBER
2025
أعلنت مصر، الأحد، قائمة الضيوف الذين أكدوا مشاركتهم في قمة شرم الشيخ للسلام، الإثنين، من أجل دفع خطة وقف الحرب في غزة، وإنهاء الصراع الدامي المستمر منذ عامين.

وضمت القائمة قادة دول من رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء وزراء ووزراء، إضافة إلى مسؤولين في كيانات دولية وإقليمية.

إلا أن ضيفا واحدا من خارج عالم السياسة لفت الأنظار في القائمة، هو جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وورد اسم إنفانتينو واحدا ممن أكدوا حضور القمة المرتقبة، التي تعقد برئاسة مشتركة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وبينما يبدو أن إنفانتينو ليس شخصية سياسية، فإن البعض ربط حضوره بعلاقته القوية مع الرئيس الأميركي.

وليس سرا أن ترامب مؤيد متحمس للفيفا، وأن إنفانتينو كان من أوائل مهنئيه على منصات التواصل الاجتماعي عندما توج رئيسا للولايات المتحدة لفترة ثانية.

وفي يوم تنصيب ترامب، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا صحفيا ذكر كيف "شكر" إنفانتينو ترامب على الإشارة إلى الفيفا وإنفانتينو "بالاسم"، خلال مسيرة النصر في الليلة السابقة، وقال إنفانتينو إن الاثنين لديهما "صداقة عظيمة".

وربط بيان الفيفا حساب إنفانتينو على "إنستغرام"، الذي أظهر صورة واحدة لترامب ورئيس الفيفا يبتسمان جنبا إلى جنب مع إبهاميهما لأعلى.

وكتب إنفانتينو على "إنستغرام"، أنه "تشرف بلقاء ترامب في فلوريدا قبل تنصيبه"، وبعد أيام كان إنفانتينو من بين المدعوين من قبل ترامب في مبنى الكونغرس الأميركي، حيث أدى اليمين الدستورية بصفته الرئيس رقم 47 للبلاد.

 

Skynews
