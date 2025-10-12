living cost indicators
وفاة 3 ديبلوماسيين قطريين وإصابة اثنين.. هذا ما حصل في مصر!

12
OCTOBER
2025
أفادت وكالة “رويترز”، ليلة الأحد، بمصرع ثلاثة من الديبلوماسيين القطريين في حادث سير بمدينة شرم الشيخ المصرية.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين، أن 3 ديبلوماسيين قطريين توفوا بحادث في مدينة شرم الشيخ في مصر.

وأضاف المصدران، أن ديبلوماسيين اثنين أصيبا أيضا في الحادث.

ووقع الحادث على الطريق الدولي جنوب سيناء، قبل الوصول إلى المدينة السياحية بـ50 كيلومترا، حيث انقلب السيارة الرسمية التي كانت تحمل الوفد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة فورا وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة دولية، يوم الاثنين، اوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.


وأفاد مراسل” سكاي نيوز عربية”، بأن وفدا قطريا من الديوان الأميري ووزارة الخارجية كان متجها إلى شرم الشيخ للمشاركة في تحضيرات قمة السلام تعرض الوفد لحادث مروري أدى إلى وفاة ثلاثة أعضاء.

ونعت سفارة دولة قطر في القاهرة، اليوم ديبلوماسييها الثلاثة الذين توفوا في حادث بمصر، كما أعلنت التنسيق مع السلطات المصرية لمتابعة أوضاع المصابين.

وأعربت السفارة في بيان اوردته “سكاي نيوزعربية “عن بالغ حزنها وأساها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري أليم في مدينة شرم الشيخ، أثناء أدائهم مهام عملهم”.

وأضافت أن الديبلوماسيين ضحايا الحادث هم: “سعود بن ثامر آل ثاني، وعبد الله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر”، كما أشارت إلى إصابة كل من “عبد الله عيسى الكواري، ومحمد عبد العزيز البوعينين”.

وأكدت السفارة “أنها باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وأنه سيتم نقل المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم (الأحد)، حيث يتلقى المصابان حاليا العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي”.

 

