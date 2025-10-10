دفنوها بالخطأ على أنها شاب... فاجعة تهز السعودية!

A + A -

في واقعة مأساوية هزّت الرأي العام في محافظة الرس بمنطقة القصيم السعودية، دُفنت فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً عن طريق الخطأ، بعدما سلّم مستشفى الرس العام جثمانها لعائلة أخرى على أنه يعود لشاب في التاسعة عشرة من عمره، ليُغسَّل ويُكفَّن وتُصلّى عليه ويُدفن دون علم ذويها.

تعود القصة إلى صباح السبت الماضي، حين توفيت الطفلة سيلا الحنيني نتيجة التهاب رئوي حاد، بحسب رواية والدها خالد الحنيني الذي قال لقناة "العربية": "تلقيت اتصالاً من المستشفى بوفاة ابنتي، وتوجهت لاستلام الجثمان، لكننا واجهنا تأخيراً بسبب عطل في النظام الإلكتروني. وبعد ساعتين من الانتظار تأكدنا من بيانات الجثمان عبر الأسوارة وكانت صحيحة، فقررنا تأجيل الصلاة عليها إلى اليوم التالي لأن العائلة كانت في مكة".

لكن في اليوم التالي، وأثناء التوجه إلى مغسلة الأموات لتغسيل الجثمان قبل الدفن، كانت الصدمة الكبرى: الجثمان الذي تم تسليمه ودفنه لا يعود لابنته، بل لشاب في التاسعة عشرة من عمره.

ويقول الأب المكلوم: "أبلغونا أن الجثمان تم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه بالخطأ على أنه رجل، ثم حاولوا أخذ توقيعنا على أوراق لإغلاق الموضوع، لكننا رفضنا تماماً وطلبنا معرفة هوية الشخص الذي تم دفنه بدلاً من ابنتي".

وأضاف أن عائلة الشاب المتوفى أكدت حضورها أثناء دفن ابنها، ما أثار تساؤلات أكبر حول مكان وجود جثمان الطفلة الحقيقي وقتها. وأوضح أنه قدّم شكوى رسمية للجهات المعنية طالب فيها بالتحقيق الشامل ومحاسبة جميع المقصرين.

وبعد انتشار تفاصيل القضية بشكل واسع، وجّه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات الحادثة ورفع النتائج فوراً، مع محاسبة جميع المتسببين وفق الأنظمة والتعليمات.

وأكدت إمارة منطقة القصيم عبر حسابها في منصة "إكس" أن سموه شدّد على أهمية تطبيق أعلى معايير الدقة والمسؤولية في الإجراءات الطبية والإدارية الخاصة بحقوق المرضى وذويهم، وعلى ضرورة منع تكرار مثل هذه الأخطاء الجسيمة مستقبلاً.

الحادثة أثارت موجة غضب وتعاطف عارمة بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة إعادة النظر في آليات تسليم الجثامين وتوثيق الهويات، وتشديد الرقابة على الإجراءات داخل المستشفيات والمغاسل المعتمدة.

وتواصل الجهات المختصة في القصيم تحقيقاتها الميدانية والفنية لكشف تفاصيل الخطأ الذي أدّى إلى هذه الواقعة المؤلمة، في انتظار إعلان النتائج النهائية ومحاسبة المسؤولين عنها.