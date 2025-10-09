"هآرتس": اتفاق بين 4 دول إحداها عربية للبحث عن رفات الجنود والأسرى الإسرائليين في غزة

A + A -

كشفت مصادر دبلوماسية عن تشكيل قوة خاصة متعددة الجنسيات مكلفة بالبحث عن رفات الجنود والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بعد مفاوضات مكثفة في شرم الشيخ بمشاركة دولية فاعلة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن مفاوضات شرم الشيخ الأخيرة أسفرت عن تشكيل قوة خاصة مكلفة بالبحث عن رفات الأسرى والجنود الإسرائيليين في قطاع غزة.

وستتكون القوة الدولية من ممثلين عن أربع دول، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، دولة قطر، تركيا، وإسرائيل، حيث ستعمل بشكل متزامن مع جهود وقف إطلاق النار والمساعي الإنسانية الجارية.

ويأتي تشكيل هذه القوة في إطار الاتفاقات الثنائية والإقليمية التي تم التوصل إليها خلال جولة المفاوضات المكثفة في شرم الشيخ، والتي هدفت إلى معالجة ملفات عالقة بين الأطراف المختلفة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.