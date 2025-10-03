A + A -

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن الحكومة تتوقع زيادة كميات مياه النيل حتى آخر شهر أكتوبر الجاري، مع موسم الفيضان والأمطار.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "نتوقع مع استمرار تواتر المياه القادمة من السودان وإثيوبيا حتى آخر شهر أكتوبر، سيكون هناك تصريف بكميات أكبر في هذه الفترة من السنة عن المعدلات المتوسطة".

وتابع: "بالتالي هناك بعض المناطق ستغمر بالمياه، تحديدا في محافظات المنوفية والبحيرة (في الدلتا)".

وأضاف أن "هذه الأراضي هي في الأساس من حرم نهر النيل (التي يطلق عليها طرح النهر)، وهي أراض مُتعدى عليها من جانب مواطنين، وتواجهدهم في هذه الأراضي غير قانوني، والزراعات بها موسمية".

وأوضح مدبولي: "رصدنا هذه الأراضي، وأصدرنا إنذارات للمحافظين لإبلاغ المواطنين بزيادة منسوب المياه في أكتوبر".

وكان رئيس الوزراء يتحدث عن آثار افتتاح سد النهضة في إثيوبيا على مصر والسودان، الذي شهد فيضانات مؤخرا.

وقال: "كنا متحسبين منذ استعدادات إثيوبيا للافتتاح الرسمي للسد، مع ما رصدناه من تخزين المياه وسقوط الأمطار".

وأكد مدبولي: "وضعنا خطة لزيادة تصريف المياه من نهر النيل والسد العالي".