living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس وزراء مصر: توقعات بـ"غمر أراض" مجاورة للنيل في محافظتين

3
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن الحكومة تتوقع زيادة كميات مياه النيل حتى آخر شهر أكتوبر الجاري، مع موسم الفيضان والأمطار.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "نتوقع مع استمرار تواتر المياه القادمة من السودان وإثيوبيا حتى آخر شهر أكتوبر، سيكون هناك تصريف بكميات أكبر في هذه الفترة من السنة عن المعدلات المتوسطة".

وتابع: "بالتالي هناك بعض المناطق ستغمر بالمياه، تحديدا في محافظات المنوفية والبحيرة (في الدلتا)".

وأضاف أن "هذه الأراضي هي في الأساس من حرم نهر النيل (التي يطلق عليها طرح النهر)، وهي أراض مُتعدى عليها من جانب مواطنين، وتواجهدهم في هذه الأراضي غير قانوني، والزراعات بها موسمية".

 

وأوضح مدبولي: "رصدنا هذه الأراضي، وأصدرنا إنذارات للمحافظين لإبلاغ المواطنين بزيادة منسوب المياه في أكتوبر".

 

وكان رئيس الوزراء يتحدث عن آثار افتتاح سد النهضة في إثيوبيا على مصر والسودان، الذي شهد فيضانات مؤخرا.

 

وقال: "كنا متحسبين منذ استعدادات إثيوبيا للافتتاح الرسمي للسد، مع ما رصدناه من تخزين المياه وسقوط الأمطار".

 

وأكد مدبولي: "وضعنا خطة لزيادة تصريف المياه من نهر النيل والسد العالي".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout