ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 85 قتيلا منذ فجر الأربعاء

أفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى 85 قتيلا جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر أمس الأربعاء.

 

وأوضحت المصادر أن 53 من القتلى سقطوا في القصف على شمال القطاع فيما قتل 28 في وسطه و4 في الجنوب.

 

من ناحية أخرى أكدت مصادرُ طبية فلسطينية وفاةَ شخصين جراء المجاعة وسوء التغذية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر الطبية قولها إن "38 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و15 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، في مدينة غزة، و19 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و9 شهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات، و4 شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس".

 

وفي وقت سابق، الليلة، استشهد 9 مواطنين بينهم 7 نساء، وأصيب آخرون، في قصف الجيش الإسرائيلي منزلا مكون من طابقين قرب أبراج القسطل، شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية 6 غارات متتالية على مربع سكني لعائلة "دغمش" في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

 

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات القصف والتدمير والتجويع في قطاع غزة.

 

ومنذ ذلك الوقت، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 66,148 قتيلا، و168,716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 مواطنا بينهم 151 طفلا.

Skynews
