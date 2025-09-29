living cost indicators
قصف إسرائيلي على وسط غزة يسفر عن سقوط قتلى وجرحى

29
SEPTEMBER
2025
أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، بسقوط قتلى وجرحى جراء قصف طائرات إسرائيلية لمحيط برج السعدي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ فجر الأحد وحتى منتصف الليل، ارتفعت إلى 50.

ووفق الوكالة فإن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفر عن سقوط 66005 فلسطينيين، وإصابة 168162 آخرين.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني السبت إن إسرائيل رفضت 73 طلبا أرسلتها منظمات دولية لإنقاذ مصابين فلسطينيين في مدينة غزة.

واندلعت الحرب بعد هجوم حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

ولا يزال 48 رهينة محتجزين في غزة، ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.

 

وبدأ الجيش الإسرائيلي في شن هجومه البري الذي طالما هدد به على مدينة غزة في 16 سبتمبر بعد تكثيف غاراته على وسط المدينة لأسابيع.

 

وأفاد الجيش الإسرائيلي، الإثنين، بأنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قصفت القوات الجوية 140 هدفا عسكريا في أنحاء غزة، بما في ذلك مقاتلون وما وصفها ببنية تحتية عسكرية.

 

وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن ما بين 350 ألفا و400 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة منذ الشهر الماضي، لكن مئات الآلاف ظلوا هناك.

Skynews
