دول غربية تعرض المساعدة بعلاج مرضى من غزة في الضفة الغربية

دعت العشرات من الدول الغربية إسرائيل إلى معاودة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية المحتلة، وعرضت تقديم المساعدات المالية والأطقم الطبية والمعدات لعلاج مرضى من غزة في الضفة.

وقالت الدول، في بيان مشترك أصدرته كندا أمس الاثنين "نناشد إسرائيل بشدة معاودة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة في الأراضي الفلسطينية".

وكانت النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وبولندا من بين الموقعين على البيان وعددها 25 دولة، ليس بينها الولايات المتحدة.

وأضاف البيان "نحث إسرائيل أيضا على رفع القيود المفروضة على تسليم الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة".

وأفادت وكالات إغاثة في أواخر أغسطس بأن ندرة المساعدات الضرورية، ومنها الأدوية، لم تصل إلى سكان غزة منذ أن رفعت إسرائيل الحصار المفروض على المساعدات في مايو.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في ذلك الشهر أن النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار.

وتسيطر إسرائيل على جميع مداخل غزة، وتقول إنها تسمح بدخول ما يكفي من المساعدات الغذائية والإمدادات إلى القطاع.

وأثارت صور الفلسطينيين الجوعى، بمن فيهم الأطفال، غضبا عالميا إزاء هجوم إسرائيل على غزة، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر 2023 وشرد سكان غزة بالكامل وتسبب في أزمة مجاعة.

ويقول العديد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين، بالإضافة إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إن هذا الهجوم يصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وأيد بعض حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، وأبرزهم بريطانيا وفرنسا، قيام دولة فلسطينية في الأمم المتحدة كسبيل لتحقيق حل الدولتين، على الرغم من رفض واشنطن.