لقاءٌ مرتقب بين الشرع ونتنياهو.. في هذا التوقيت؟

ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى لترتيب لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع، نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي.
ونقل “أكسيوس” عن مسؤول في حكومة الاسرائيلية قوله إن نتنياهو يخطط لعقد هذا اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بنهاية أيلول/سبتمبر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن فرص انعقاد الاجتماع تبدو ضئيلة في هذه المرحلة.
وكان نتنياهو قد أعلن في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه له دعوة لزيارة البيت الأبيض في 29 أيلول/سبتمبر.
ويعقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الاسرائيلية رون ديرمر، اجتماعاً جديداً يوم الخميس المقبل في العاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن سلسلة لقاءات تُجرى تحت ضغط الإدارة الأميركية، تهدف إلى تسريع التفاهمات الأمنية بين الطرفين، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي.