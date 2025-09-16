living cost indicators
وفاة 4 معلمات وسائق في حادث انقلاب مروع

16
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
تحوّل طريق جبلي في محافظة الداير شرق منطقة جازان، صباح اليوم، إلى مسرح مأساوي، بعدما لقيت أربع معلمات وسائقهن مصرعهم إثر حادث انقلاب المركبة التي كانت تقلّهن إلى مدرستهن، فيما أُصيبت معلمة خامسة بجروح بليغة نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وبحسب المعلومات الأولية، كانت المعلمات في طريقهن لمباشرة عملهن بمدرسة في إحدى القرى الجبلية، حيث اعتذر السائق المعتاد عن نقل المعلمات هذا اليوم لظروف خاصة، ليحل مكانه سائق آخر، إلا أن رحلتهن لم تكتمل بعدما انقلبت المركبة في أحد المنعطفات الوعرة بالمنطقة.

إحدى المعلمات المتوفيات لم يمضِ على مباشرتها للعمل سوى شهر واحد فقط، إذ باشرت التدريس في 23 صفر الماضي، قبل أن تفارق الحياة اليوم 23 ربيع الأول، بعد 30 يوماً من تعيينها.

وأوضح المتحدث الرسمي لتجمع جازان الصحي، أن مستشفى بني مالك العام استقبل الحادث المأساوي، حيث تبيّن وفاة أربع معلمات في موقع الحادث مباشرة، إضافة إلى وفاة سائق المركبة أثناء نقله إلى المستشفى. وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابتين، إحداهما حرجة، جرى تحويلهما على الفور إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، حيث تتلقى المصابتان الرعاية الطبية اللازمة.

الخبر ترك صدمة كبيرة في الأوساط التعليمية والمجتمعية بالمنطقة، إذ أعاد إلى الأذهان معاناة المعلمات اللاتي يقطعن مسافات طويلة عبر الطرق الجبلية الوعرة يومياً لمباشرة مهامهن التعليمية.

العربية
{{article.title}}
