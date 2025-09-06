living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يحمل 3 جنسيات وعينه متضررة بانفجار.. من هو الأسير الثاني الذي ظهر في فيديو القسام؟

6
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت تقارير صحافية السبت، بأن الأسير الإسرائيلي الثاني الذي ظهر في فيديو نشرته كتائب القسام الجمعة، مع غاي غلبوع دلال، هو ألون أوهيل الذي يحمل أيضا الجنسيتين الصربية والألمانية.

 ووفق ما أورد موقع "واينت"، فإن فيديو الجمعة، كان الإشارة الأولى على أن ألون، لا زال على قيد الحياة. ولفت الموقع إلى أن "عازف البيانو الموهوب، الذي اختطف من حفل "نوى" في 7 أكتوبر لم يظهر في أي فيديو لحماس".

وقالت عائلة ألون إن تحليل الفيديو من قبل أخصائي عيون يظهر أنه لا يرى بعينه اليمنى.

ولفتت العائلة أنها كانت تعلم وفق شهادات رهائن كانوا مع ألون في الأسر، أنه يعاني من تدهور خطير في بصره جراء تعرضه لشظايا انفجار.

وقالت العائلة: "صدمنا برؤية حالة ألون". وأضافت: "بعد استشارة أخصائيي عيون في إسرائيل وحول العالم، اتضح أن ألون لا يرى بعينه اليمنى. يشير الرمش المتكرر في عينيه إلى صعوبة بالغة في التركيز والرؤية لفترات طويلة".

وقالت عائلته: "لا يوجد قانون دولي يجيز احتجاز مدني جريح دون علاج طبي مناسب". وأضافت: "تقع مسؤولية سلامة ألون على عاتق خاطفيه وقيادة حماس، الملزمين بحماية حياته وصحته وفقا لقواعد القانون الدولي".

وذكرت العائلة أيضا أن "ألون ليس مواطنا إسرائيليا فحسب، بل هو أيضا مواطن صربي وألماني، وأشارت إلى أنها تبذل جهودا للتحدث مع المبعوث الخاص لقضية المختطفين، ستيف ويتكوف، والمسؤولين في صربيا وألمانيا".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout