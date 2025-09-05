" تمهيدًا لتوسيع العملية".. أدرعي: الجيش سيهاجم على مدار الأيام المقبلة عدة مباني!

A + A -

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس:

جيش الدفاع سيهاجم على مدار الأيام المقبلة عدة مباني تم تحويلها لبنى تحتية ارهابية تمهيدًا لتوسيع العملية في مدينة غزة: كاميرات، غرف مراقبة، مواقع قنص وإطلاق صواريخ مضادة للدروع، ومراكز قيادة وسيطرة تمهيدًا لتوسيع الضربات لحماس في مدينة غزة أجرى جيش الدفاع بحثًا استخباراتيًا واسعًا ورصد نشاطًا إرهابيًا مكثفًا لمنظمة حماس الإرهابية في مجموعة واسعة من البنى التحتية في مدينة غزة، وخاصة في الأبراج متعددة الطوابق.



وبحسب عقيدة القتال المتبعة لدى حماس، لقد قامت المنظمة بدمج وسائل جمع معلومات استخبارية، وكاميرات، ومواقع قنص وإطلاق صواريخ مضادة للدروع داخل هذه المباني، وفي بعضها أُنشئت غرف مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة. إضافة إلى ذلك، تمر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحماس بالقرب من هذه المباني بهدف وضع كمائن ضد قوات جيش الدفاع وتوفير طرق هروب محتملة من المقرات التي أُقيمت فيها.



كما تبيّن لجيش الدفاع أن حماس زرعت عبوات ناسفة عديدة قرب عدد من المباني في قطاع غزة. هذه العبوات معدّة للتفجير عن بُعد بواسطة وسائل المراقبة المثبّتة على المباني، بغية استهداف قوات الجيش عند اقترابها.



في الأيام القليلة المقبلة، سيهاجم جيش الدفاع بشكل دقيق البنى التحتية الإرهابية التي تشكّل تهديدًا مباشرًا على قواته. وقُبيل الهجوم، ستُتخذ خطوات عديدة لتقليص احتمال إصابة المدنيين إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك تحذيرات موجهة، واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والمراقبة الجوية، وغير ذلك من المعلومات الاستخباراتية الإضافية.



حماس الإرهابية تمارس استغلالًا ساخرًا للبنى التحتية المدنية في قطاع غزة، مما يعرّض السكان المدنيين في القطاع للخطر. ويدعو جيش الدفاع المدنيين في قطاع غزة إلى الامتناع قدر الإمكان عن التواجد في المباني والمناطق التي تُستخدم كبنى تحتية إرهابية أو في مناطق القتال النشط، حفاظًا على سلامتهم.