إعلام إسرائيلي: انفجار صاروخين في سماء السعودية!

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخين في السعودية بعد إطلاقهما من اليمن صباح اليوم باتجاه إسرائيل دون أي عملية اعتراض إسرائيلية أو إطلاق لصافرات الإنذار في البلاد.

وذكرت "هيئة البث الاسرائيلية": أطلق الحوثيون صاروخين على إسرائيل قبل دقائق. انفجر الصاروخان في سماء السعودية وسقطا دون أن يطلق جيش الدفاع الإسرائيلي صواريخ اعتراضية".

وأضافت في بيان: "رصد الجيش الإسرائيلي عمليات الإطلاق واستعد لاعتراضها. لكن قبيل إطلاق الصواريخ الاعتراضية، انفجرت صواريخ الحوثيين في الجو وسقطت فوق السعودية. لم تُفعّل أي تنبيهات في إسرائيل، ولم يطرأ أي تغيير على الروتين".

ويوم أمس الاثنين أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن.

وجاء في البيان: "تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية".