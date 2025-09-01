"الموساد" يدرج قادة جدد على قائمة الاغتيالات!

A + A -

أدرج جهاز "الموساد" الإسرائيلي ضمن بنك أهدافه عددا من قادة "حماس" في خارج غزة والضفة الغربية، وذلك عقب تلقيه الضوء الأخضر لـ"رفع الحصانة عن أعداء إسرائيل".

ووفقا لما ذكره موقع "نتسيف" العبري فإن عملية اغتيال الناطق العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام" والمعروف بلقب "أبو عبيدة"، جاءت ضمن استراتيجية اغتيالات أوسع تنفذها إسرائيل ضد من تعتبرهم "عناصر معادية"، في كل من غزة، واليمن، وسوريا، ولبنان، خلال الفترة الأخيرة.

وفي دعم علني لهذه الاستراتيجية، أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مساء الأحد، أن قادة "حماس" في الخارج قد أدرجوا فعليا في بنك أهداف "الموساد"، مضيفا: هاجمنا أحد كبار قادة "حماس"، أبوعبيدة. عملياتنا النوعية لم تنته بعد. معظم قادة حماس الآن خارج القطاع، ولن نتردد في الوصول إليهم أيضا".