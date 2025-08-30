living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بين محاولة الأسر و"هانيبال"... تفاصيل جديدة عن كمين "حي الزيتون"

30
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت مصادر إسرائيلية فجر السبت، بمقتل جندي من الجيش الإسرائيلي وإصابة آخرين، في كمين تعرضوا له بحي "الزيتون" في غزة.

 

أوضحت التقارير الأولية أن قوات إسرائيلية تابعة للفرقة (162) واللواء (401) وقعت في كمين بحي "الزيتون" الجديد الليلة الماضية. وبحسب منصة "حدشوت للو تسنزورا" الإسرائيلية، اندلع اشتباك مسلح خلال محاولة إنقاذ المصابين في الحدث الأمني الجاري بغزة، مشيرة إلى إخلاء ما لا يقل عن 9 جنود وضباط مصابين.

 

وزعمت منصة "حدشوت لفني كولام" الإسرائيلية أن "حماس حاولت أسر جنود"، لافتة إلى أن الجيش يحقق في نتائج الحادثة التي ما زالت مستمرة. كما أشارت إلى هبوط مروحية عسكرية في مستشفى "إيخيلوف"، في إشارة إلى نقل جنود مصابين.

 

في السياق نفسه، أكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فعّل بروتوكول "هانيبال" لمنع أسر أي من جنوده على يد حماس أثناء هجوم حي "الزيتون". من جهتها، قالت منصة "حدشوت عخشاف" الإسرائيلية إن "مسلحين من حماس نصبوا كميناً للقوات في حي الزيتون بغزة"، واصفة الحدث بـ"الصعب والمستمر حتى هذه اللحظات".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout