أفادت مصادر إسرائيلية فجر السبت، بمقتل جندي من الجيش الإسرائيلي وإصابة آخرين، في كمين تعرضوا له بحي "الزيتون" في غزة.

وذكرت المصادر الإسرائيلية في نبأ أولي أن جندياً قُتل وأصيب 9 آخرون بجروح ما بين حرجة وخطيرة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن عدد القتلى أكبر. وتزامن ذلك مع إعلان مصادر إسرائيلية عن فقدان أثر 4 جنود إسرائيليين خلال المعارك، وسط عمليات بحث عنهم ومخاوف من تعرضهم للأسر.

أوضحت التقارير الأولية أن قوات إسرائيلية تابعة للفرقة (162) واللواء (401) وقعت في كمين بحي "الزيتون" الجديد الليلة الماضية. وبحسب منصة "حدشوت للو تسنزورا" الإسرائيلية، اندلع اشتباك مسلح خلال محاولة إنقاذ المصابين في الحدث الأمني الجاري بغزة، مشيرة إلى إخلاء ما لا يقل عن 9 جنود وضباط مصابين.

وزعمت منصة "حدشوت لفني كولام" الإسرائيلية أن "حماس حاولت أسر جنود"، لافتة إلى أن الجيش يحقق في نتائج الحادثة التي ما زالت مستمرة. كما أشارت إلى هبوط مروحية عسكرية في مستشفى "إيخيلوف"، في إشارة إلى نقل جنود مصابين.

في السياق نفسه، أكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فعّل بروتوكول "هانيبال" لمنع أسر أي من جنوده على يد حماس أثناء هجوم حي "الزيتون". من جهتها، قالت منصة "حدشوت عخشاف" الإسرائيلية إن "مسلحين من حماس نصبوا كميناً للقوات في حي الزيتون بغزة"، واصفة الحدث بـ"الصعب والمستمر حتى هذه اللحظات".