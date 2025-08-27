living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"سيدة الجزيرة العربية".. أول كنيسة في الخليج تحظى بلقب "بازيليكا صغرى"

27
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في حدث تاريخي في منطقة الخليج، أعلن الفاتيكان رسميًا ترقية كنيسة سيدة الجزيرة العربية في منطقة الأحمدي جنوب الكويت إلى مقام بازيليكا صغرى، - تسمية تطلق على كنائس معينة تُمنح لها مرتبة خاصة في الكنيسة الكاثوليكية - وبذلك تصبح الأولى من نوعها في الخليج التي تحظى بهذا المسمى.

 

وبذلك، تحمل الكنيسة معنى روحيا رمزيا عميقا، إذ تعد البازيليكا الصغرى لقب أو مكانة يمنحها الفاتيكان لبعض الكنائس المتميزة تاريخياً أو معماريًا أو روحيًا، بمرسوم بابوي، اعترافاً بدورها وأهميتها والمجتمع المحيط بها.

 

وتصبح الكنيسة مرتبطة مباشرة بالكرسي الرسولي (الفاتيكان)، وتحمل رمزية "أمومة" روحية للمجتمع المحلي. وبهذه الترقية يحق للكنيسة حمل شعارات الفاتيكان (المفاتيح المتصالبة والتاج البابوي) على شعاراتها.

 

إضافة إلى أنها تصبح مقصدًا للحجاج الكاثوليك، إذ تُمنح امتيازات روحية مثل الغفرانات الخاصة. إلى جانب ذلك فان الكنيسة تدخل في سجل الكنائس ذات الأهمية الكاثوليكية على مستوى العالم.

 

و بدأت أعمال الكنيسة في عام 1948، إذ تحولت من كوخ صغير كان عبارة عن محطة كهرباء إلى مصلى مؤقت، عقب ذلك بعام باتت تتوافر فيها التماثيل والتميمة مثل "سيدة الجزيرة العربية".

 

وكان الفاتيكان أعلن رسميًا في وقت سابق، أنه بموجب المرسوم رقم (18/25) الصادر بتاريخ 28 يونيو 2025، ترقية كنيسة سيدة الجزيرة العربية – الأحمدي في الكويت إلى مقام بازيليكا صغرى، مع جميع الحقوق والامتيازات الطقسية المقرّرة، استجابةً لطلب المطران ألدو براردي، النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية.

من جهته، عبر المطران ألدو براردي عن امتنانه قائلاً: "إن هذا التكريم البابوي يشكّل مصدر فخر لجميع المسيحيين من المواطنين والمقيمين في الكويت، ويعكس التقدير العميق للحرية الدينية والحوار بين الأديان في البلاد."

 

وبمناسبة الاعتراف الكنسي اللافت، قال الأب سليمان حيفاوي ممثل الكنيسة الكاثوليكية في الكويت إن هذا القرار البابوي "يشكّل علامة مضيئة في مسيرتها بالكويت، ورسالة تقدير عالمية لما تمثله البلاد من نموذج فريد للتسامح والعيش المشترك بين الأديان".

 

وأكد أن هذا التكريم البابوي يُعد حدثًا تاريخيًا يضع الكويت على خريطة الكنائس العالمية، ويعكس تقدير الكنيسة الكاثوليكية للدور الكويتي في ترسيخ حرية العبادة وتعزيز قيم التسامح والعيش المشترك.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout