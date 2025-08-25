living cost indicators
العراق يعتزم ترحيل "مئات" السجينات الأجنبيات وأطفالهنّ

25
AUGUST
2025
يعتزم العراق ترحيل "مئات" السجينات الأجنبيات وأطفالهنّ وفق وزارة العدل، إلا أن دبلوماسيين أجنبيين في بغداد أفادا وكالة فرانس برس الاثنين بأن الإجراءات قد تتخذ وقتا طويلا. 
     
وقال مسؤول أمني عراقي لوكالة فرانس برس إن الخطّة التي تستثني النساء المحكوم عليهنّ بالإعدام، تشمل السجينات المرتبطات بتنظيم الدولة الإسلامية والسجينات المدنيات، ومعظمهنّ من تركيا وأذربيجان وروسيا.
     

 

وكان المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي صرح لوكالة الأنباء العراقية السبت أن السلطات العراقية تعمل حاليا على تشكيل لجنة "تتولى وضع خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات والأطفال المصاحبين لهنّ"، 
     
وأضاف "لدينا مئات النزيلات والأطفال المصاحبين لهن في أقسامنا الإصلاحية"، لافتا إلى أن اللجنة التي يرأسها وزير العدل خالد شواني تضمّ ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي.
     
وشدّد على أهمية هذه الخطوة "التي تسهم في تقليل الاكتظاظ داخل أقسامنا الإصلاحية".

