تقرير: 670 قتيلا في الضفة الغربية منذ العام الماضي

25
AUGUST
2025
أفاد تقرير أممي، أمس الأحد، بأن أكثر من 670 مواطنا فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الماضي، بينهم 129 طفلا.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير له، الأحد، إن القوات الإسرائيلية أصابت خلال الفترة نفسها أكثر من 5590 فلسطينيا، بينهم 1067 طفلا.

وأشار المكتب إلى أن المستوطنين شنوا خلال الفترة ذاتها 2374 هجوما على الفلسطينيين، أدت إلى مقتل عدد منهم وتدمير ممتلكاتهم، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن تشريد 39847 مواطنا فلسطينيا.

 قتلى في قطاع غزة

 

وفي قطاع غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 64 مواطنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن من بين القتلى، 30 شخصا نتيجة المساعدات.

 

وتوزع عدد القتلى على النحو التالي:

 

شمال القطاع: 39 قتيلا، منهم 14 من طالبي المساعدات.

وسط القطاع: 6 قتلى، منهم 5 من طالبي المساعدات.

جنوب القطاع: 19 قتيلا، منهم 11 من طالبي المساعدات.

واليوم صباحا، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن 3 من عناصر تأمين المساعدات قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح في قطاع غزة.

 

Skynews
