living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هجوم غير مسبوق جنوبي غزة: مسلحون يخرجون من نفق واشتباك مع الجيش الإسرائيلي!

20
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خلية من 14 مسلحا خرجت من فتحة نفق قرب موقع للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، وحاولت أسر جنوده، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "صباح اليوم شهد حادثة غير مسبوقة بعد عامين من الحرب، عندما خرجت خلية مسلحة مكونة من ما لا يقل عن 14 مسلحا، ويُحتمل أن يصل عددهم إلى نحو 20، من فتحة نفق قرب موقع للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة. وشرع المسلحون بإطلاق قذائف مضادة للدروع ونيران رشاشات تجاه القوات داخل الموقع".

وأضافت: "وحدث اشتباك واسع، حيث رد الجيش باستخدام الطائرات والدبابات لإطلاق النار باتجاه المهاجمين. ولا يزال العدد الدقيق للمسلحين الذين سقطوا جراء الغارات الجوية غير واضح، فيما تواصل قوات الجيش عمليات التمشيط جويًا وبريًا لضمان السيطرة على المنطقة".

هذا وأفادت "سكاي نيوز" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية بـ"إصابة 3 جنود على الأقل في الهجوم"، مشيرة إلى أن "حالة أحدهم حرجة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout