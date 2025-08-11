وزارة الكهرباء العراقية: انطفاء تام للكهرباء لهذا السبب!

A + A -

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم، "خسارة الشبكة أكثر من 6 آلاف ميغاواط بشكل مفاجئ وعرضي، مما أدى إلى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية، وبالتالي انفصالها عن العمل والانطفاء التام للمنظومة"، وأكدت العمل بشكل مستنفر في مراكز السيطرة لإعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل تدريجيًا خلال الساعات المقبلة"، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية "واع".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى في بيان: "إن ارتفاع أحمال المنظومة في كربلاء المقدسة وبابل، تسبب بانفصال خطي نقل الطاقة ( مسيب - بابل 400 ك ف ) وتعرض المنظومة للانطفاء التام"، مشيرًا، أن "الوزارة تعمل ليل نهار على خدمة المواطنين وإنجاز مشاريع استراتيجية من شأنها أن تدعم قدرات المنظومة الكهربائية (إنتاجًا ونقلًا وتوزيع)".

وأضاف: "نظرًا لارتفاع درجات الحرارة إلى أرقام قياسية غير مسبوقة وتنامي الطلب على الاستهلاك وبسبب زيادة الأحمال الكهربائية في محافظتي بابل وكربلاء المقدسة والتي تشهد زخمًا مليونيًا من الزائرين، فلقد تعرضت خطوط نقل الطاقة ( مسيب - بابل رقم 1 و2 جهد 400 ك .ف ) إلى الانفصال، وخسارة الشبكة لأكثر من 6 آلاف ميغاواط بشكل مفاجئ وعرضي، مما أدى الى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية وبالتالي انفصالها عن العمل والانطفاء التام للمنظومة".

واشار الى أن "ملاكات الكهرباء تعمل الآن بشكل مستنفر وبتواجد ميداني في مراكز السيطرة لإعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل تدريجيًا خلال الساعات المقبلة".

ودعت الوزارة المواطنين، إلى "الحفاظ على مكونات الشبكة واستدعاء الحس الوطني والوازع الروحي المستلهم من عطاء أربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، بترشيد الاستهلاك غير الضروري والمحافظة على الأحمال في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة".