الأمم المتحدة: استمرار الاشتباكات في السويداء وعدد النازحين بلغ 191 ألفا

A + A -

أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، باستمرار الأعمال العدائية في محافظة السويداء وريفها الغربي بين 1 و5 أغسطس رغم اتفاق وقف النار.

وقال التقرير إن مناطق مثل خرسا وعرة وتل حديد–ثعلة شهدت اشتباكات وعمليات مدفعية، مع رصد نشاط جوي إسرائيلي زاد من التوتر الإقليمي، مشيرا إلى النزاع هناك أدى إلى نزوح أكثر من 191 ألف شخص داخليا وإلى محافظات مجاورة.

على الصعيد الإنساني، بقي طريق دمشق-السويداء مغلقا منذ منتصف يوليو الماضي، مع إغلاق مؤقت ثم إعادة فتح الممر الإنساني عبر بصرى الشام، ما أثر على إيصال المساعدات.

رغم ذلك، وسعت الجهات الفاعلة جهودها لتوصيل الوقود والمواد الغذائية، حيث استفاد حوالي 1.5 مليون شخص من مساعدات الخبز.

كما أجرت فرق الدفاع المدني إخلاء مئات النازحين إلى ريف دمشق، مع عودة عدد منهم لاحقا، فيما تستمر جهود استعادة الخدمات الأساسية، مع عودة جزئية للكهرباء عبر إصلاحات طارئة وصيانة شبكات المياه والكهرباء في مناطق ريفية، لكن انقطاعات الاتصالات والإنترنت ما تزال واسعة.

ولفت التقرير إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" قاد بعثة لتقييم أوضاع المأوى في درعا وسط تقارير عن نقص حاد في البنى التحتية للإيواء.

من جهة أخرى، شهدت السويداء ومناطق مجاورة تظاهرات مطالبة بتحسين وصول المساعدات وحماية المدنيين، ومطالبات بالوحدة الوطنية في درعا ودمشق.