living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. إنقاذ 40 سائحا على متن مركب سياحي في الغردقة

31
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أنقذت السلطات المصرية في مدينة الغردقة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، 40 سائحا كانوا على متن مركب سياحي تعرض لعطل مفاجئ في المياه.

وتلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر استغاثة من أحد الركاب على متن المركب، وتحركت على الفور فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف وتم إجلاء السياح دون أية إصابات، بحسب بيان للمحافظة مساء الأربعاء.

وذكرت المحافظة في بيانها، أن "أجهزة محافظة البحر الأحمر، نجحت اليوم في إنقاذ 40 سائحا من جنسيات مختلفة كانوا على متن مركب سياحي يُدعى روميل، بعد تعطل المركب على بُعد نحو كيلومترين من مرسى فندق السمكة بمدينة الغردقة".

وأضافت أن مديرية الصحة دفعت بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحدث تحسبا لأي طارئ،

ونوهت بإنقاذ 36 سائحا في المرحلة الأولى ثم إنقاذ 4 سياح آخرين دون تسجيل أية إصابات، وسط متابعة لحظية من المحافظ وغرفة العمليات.

وأضافت أنه "تم التأكد من عودة جميع الركاب بسلام بعد استكمال عملية الإنقاذ"، مشيرة إلى سحب المركب المتعطل وعادت سيارات الإسعاف إلى مواقعها بعد الاطمئنان الكامل على الحالة الصحية للجميع.

وأكدت المحافظة أن الواقعة جاءت نتيجة عطل فني بالمركب، وتمت السيطرة عليها بالكامل دون وجود أي تهديد لحياة الركاب.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout