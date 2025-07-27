وفاة قاتل الطفل الفلسطيني وديع الفيومي!

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توفي جوزيف تشوبا، البالغ من العمر 73 عامًا، داخل أحد سجون ولاية إلينوي الأميركية، بعد ثلاثة أشهر فقط من صدور حكم بسجنه لمدة 53 عامًا لإدانته بقتل طفل فلسطيني وطعن والدته، في جريمة كراهية أثارت موجة غضب واسعة في الولايات المتحدة والعالم في تشرين الأول 2023.

وكان تشوبا، المقيم في بلدة بلينفيلد قرب شيكاغو، قد استهدف الضحيتين بدافع ديني وعنصري، عقب أيام من اندلاع الحرب بين "إسرائيل" وحركة حماس. وأدانه القضاء الأميركي لاحقًا بتهمة القتل العمد للطفل الفلسطيني الأميركي وديع الفيومي (6 أعوام) ومحاولة قتل والدته حنان شاهين، مؤكدًا أن الجريمة ارتُكبت بدافع الكراهية.

وبحسب صحيفة "شيكاغو صن تايمز"، توفي تشوبا يوم الخميس أثناء احتجازه لدى إدارة إصلاحيات إلينوي، من دون أن تُعلن السلطات حتى الآن سبب الوفاة أو ما إذا كانت قيد التحقيق.

وكانت الجريمة قد هزّت الرأي العام الأميركي، خصوصًا في بلينفيلد والمناطق المحيطة التي تضم جالية فلسطينية كبيرة. وأظهرت جلسات المحاكمة صورًا ومقاطع فيديو من موقع الجريمة، إلى جانب شهادة الأم الناجية ومكالمة الطوارئ التي أجرتها خلال الاعتداء.

وأفادت شاهين أمام المحكمة بأن تشوبا طلب منها ومن طفلها مغادرة المنزل "لأنهما مسلمان"، قبل أن يهاجمها بسكين ويطعنها مرات عدّة، ثم طعن ابنها 26 مرة، وترك السكين مغروزًا في جسده.

وفي أعقاب الحادثة، كرّم مسؤولون محليون الطفل الراحل بإطلاق اسمه على أحد ملاعب الأطفال في إحدى حدائق المدينة، تكريمًا لذكراه وإدانة لخطاب الكراهية والعنف العنصري.