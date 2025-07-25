تزوج بعد يوم واحد فقط من وفاة زوجته المُصابة بالسرطان.. وهكذا برر فعلته

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تسبب رجل أردني بجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانه زواجه من امرأة ثانية بعد يوم واحد فقط من دفن زوجته الأولى، التي توفيت بعد معاناة مع مرض سرطان الدم.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الرجل الأربعيني الذي يُقيم في إحدى المحافظات الأردنية، أتم عقد قرانه في مساء اليوم التالي للجنازة، مبرراً تصرفه بـ"الحاجة إلى من يخفف حزنه ويرعاه"، مشيرًا إلى أنه حجز قاعة الزفاف مسبقاً حين تأكد من التدهور الحاد في حالة زوجته الصحية.

وأكدت مصادر قريبة من العائلة أن الزواج تم بهدوء ومن دون مظاهر احتفال احترامًا للزوجة المتوفاة، وأن العروس الجديدة كانت على علم بظروف الرجل ووافقت على الارتباط به في هذا التوقيت الحساس.(وكالات)