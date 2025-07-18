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حادث مؤسف.. ابن الـ 16 عاماً فقد حياته في يوم عيد ميلاده!

18
JULY
2025
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في حادثة مروعة، توفي فتى عراقي عمره 16 عاماً، غرقاً خلال السباحة في بحيرة داخل طبيعي كبير في مدينة "كيرشيهير" في وسط تركيا .

وكان عمر عبداللطيف طالب، في متنزه "أشيك باشا"، مساء أمس الخميس، عندما قرر السباحة في بحيرة في الحديقة، قبل أن يغرق فيها ويفارق الحياة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، ان الفتى الذي يقيم في تركيا، كان برفقة أصدقائه في الحديقة في يوم عيد ميلاده، عندما غرق وفارق الحياة.

وحضرت فرق الإنقاذ والشرطة إلى المكان بعد أن تلقت بلاغاً من أصدقاء الفتى باختفائه في البحيرة.

لكن جهود العثور على الفتى في البحيرة باءت بالفشل، قبل أن تستعين فرق الإنقاذ بغواصين من وحدة الضفادع البشرية التابع للشرطة.

وتمكن الغواصون المحترفون الوصول إلى جثة الفتى على عمق 8 أمتار بعد حوالي ساعة ونصف من العمل.

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