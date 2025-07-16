القناة 12: "أيّام قتال طويلة في سوريا"!

A + A -

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعدة أيام من القتال في سوريا، مشيرة إلى أنه يقوم بنقل طائراته المسيّرة والحربية.

وكشفت القناة أنه "تم تجهيز الفرقة 98 لاحتمال نقلها من غزة إلى سوريا. ومن المرجح أيضا وصول لواء المظليين إلى سوريا، مبينة أنه حتى الآن، نفذت 160 غارة بطائرات مسيّرة وطائرات مقاتلة، معظمها في منطقة السويداء، بالإضافة إلى هجمات في دمشق".