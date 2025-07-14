الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في السويداء تطالب بحماية دولية!

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أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في محافظة السويداء، في بيان رسمي، رفضها دخول "قوات الأمن العام وهيئة تحرير الشام" إلى المحافظة، معتبرة أن "هذه الخطوة تُشكّل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين"، وموجهةً اتهامات لتلك الجهات بـ"المشاركة في قصف القرى الحدودية ومساندة مجموعات تكفيرية باستخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة".

ونقلت روسبا اليوم عن المرجعية الدرزية" تحميلها المسؤولية الكاملة لكل من يسهم في الاعتداء على المنطقة أو يحاول إدخال قوى أمنية بالقو"ة، معتبرة أن ذلك يمثل تعدياً خطيراً على السلم الأهلي". وأكد البيان أن "المطالبة بالحماية الدولية الفورية باتت حقاً مشروعاً لحماية المدنيين وحقناً للدماء" في ظل تفاقم التوترات".