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"سقوط حزب الله وانهيار المحور"... هذا ما قاله نتنياهو عن سلاح ايران النووي!

13
JULY
2025
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قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن إيران سارعت إلى تسليح اليورانيوم المخصّب عقب ما وصفه بـ"سقوط حزب الله وانهيار المحور"، محذرًا من أن طهران كانت مستعدة لاستخدام السلاح النووي ضد إسرائيل فور امتلاكه.

 

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، قال نتنياهو: "الحرس الثوري الإيراني تحرّك بسرعة لتسليح اليورانيوم المخصّب بعد انهيار محور المقاومة، وكان على استعداد لاستخدام القنبلة النووية. على عكس القوى النووية الأخرى، إيران كانت ستستخدمها فعليًا ضدنا، لإبادتنا".

 

وشبّه نتنياهو العمليات التي نُفّذت ضد منشآت إيرانية بأنها "إزالة لورمين سرطانيين"، مشيرًا إلى أن تلك الضربات منعت تهديدًا وجوديًا كان سيواجه إسرائيل. وقال: "سبق أن قتلنا علماء نوويين إيرانيين، لكن الذين استهدفناهم في الحرب الأخيرة كانوا من النخبة، من الكبار فعلًا.

يجب إبقاء إيران تحت الرقابة الصارمة، لأن النظام هناك في مأزق كبير".

 

واعتبر نتنياهو أن إسرائيل حقّقت "نصرًا عظيمًا على إيران"، وأعرب عن أمله في أن يُترجم هذا الإنجاز إلى "نمو كبير"، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الوثيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصًا في ما يتعلق بمساعي التطبيع مع دول عربية.

 

وفي الملف الفلسطيني، قال نتنياهو إن إسرائيل تعمل حاليًا على التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يمتد لـ60 يومًا. وأضاف: "بحثت هذا الملف مع الرئيس ترامب خلال زيارتي الأخيرة إلى واشنطن، وآمل أن ننجح في التوصل إلى اتفاق".

 

وأكد أن إسرائيل ماضية في تحقيق "جميع أهدافها في غزة، بما في ذلك القضاء على حركة حماس".

 

وفي ختام حديثه، أشاد نتنياهو بالعلاقة "القوية وغير المسبوقة" بين إسرائيل والولايات المتحدة في عهد ترامب، واصفًا إياه بـ"أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض".

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