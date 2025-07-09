من 4 إلى واحدة.. ما نقطة الخلاف "الأخيرة" بين إسرائيل وحماس؟

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بعد تصريحات أميركية بأن نقاط الخلاف بين إسرائيل وحركة حماس انخفضت من 4 إلى واحدة، كشفت تقارير صحفية عن "نقطة الخلاف الرئيسية" بين الجانبين، في خضم المساعي لوقف حرب غزة.

فقد صرح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن عدد القضايا العالقة بين إسرائيل وحماس انخفض من 4 إلى واحدة، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تتعلق نقطة الخلاف الرئيسية بخطة إسرائيل للاحتفاظ بالسيطرة على شريط ضيق من الأرض في جنوب غزة يعرف باسم "ممر موراغ"، وهو طريق عسكري يمتد جنوبي خان يونس مباشرة بمحاذاة الحدود المصرية.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هذه المنطقة باسم "فيلادلفيا 2"، تشبيها لها بمحور فيلادلفيا الأصلي، وهو منطقة عازلة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وبموجب الخطة الحالية، تريد إسرائيل المحافظة على وجود عسكري في ممر موراغ حتى بعد وقف إطلاق النار، وهو ما ترفضه حماس، ويجادل نتنياهو بأن القيام بذلك ضروري لمنع الحركة من إعادة التسلح عبر الأنفاق.

ومع ذلك، أثار الاقتراح جدلا داخليا في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حيث حذر بعض المسؤولين من أن الاحتفاظ بالممر قد يؤخر التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وقد لا يكون ضروريا من الناحية الاستراتيجية.

وبالتزامن مع خطة الممر، أعلن مسؤولون إسرائيليون نيتهم إنشاء "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح جنوبي قطاع غزة، لإيواء المدنيين النازحين مع فصلهم عن مقاتلي حماس، ويرى مسؤولون إسرائيليون أن السيطرة على ممر موراغ أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أمن تلك المنطقة.

وفي البيت الأبيض، اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نتنياهو في وقت متأخر من الثلاثاء، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، في الوقت الذي واصل به المسؤولون الأميركيون والقطريون المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى إنهاء حرب غزة المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وركز اجتماع المكتب البيضاوي غير المعلن عنه بشكل شبه حصري على غزة، وقال ترامب قبل المحادثات: "علينا حل هذه الأزمة. غزة مأساة. هو يريد حلها. أريد حلها. أعتقد أن الطرف الآخر يريد حلها أيضا".

وأفادت مصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن ترامب مارس "أقصى قدر من الضغط" على نتنياهو فيما يتعلق بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة.

وقال نتنياهو عقب الاجتماع: "ركزنا على جميع الجهود لضمان إطلاق سراح مختطفينا. لن نتوقف ولو للحظة وهذا ممكن بفضل الضغط العسكري الذي يمارسه جنودنا البواسل. وللأسف يأتي هذا الجهد بتكلفة مؤلمة، بسقوط أفضل أبنائنا".