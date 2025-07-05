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كيف تفاعلت إسرائيل مع رد حماس على مقترح غزة؟

5
JULY
2025
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بينما لم يصدر بعد تعليق رسمي، كشفت مصادر إسرائيلية، أن إسرائيل تسلمت رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح مصدر للقناة 12 الإسرائيلية، أن "إسرائيل تسلمت رد حماس عبر الوسطاء، وتدرس تفاصيله".

كما قالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه "من المتوقع أن تدرس إسرائيل مطالب حماس بعمق وتبلور موقفا". وتابعت أن "التقديرات تشير إلى أنه بعد تلقي رد حماس سترسل إسرائيل وفدا إلى الوسطاء".

 وأضافت القناة 13: "ستستمر المفاوضات حول بنود مثل إطلاق سراح الأسرى مقابل الرهائن وغيرها". وأشارت إلى "تزايد القلق بين عائلات الرهائن من أي اتفاق جزئي، قد يترك العديد من أقاربهم في الأسر".

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن تقييم إسرائيلي، أن "الصعوبة الرئيسية في استمرار المحادثات ستكون خريطة انسحابات القوات الإسرائيلية من قطاع غزة".

وتابعت الصحيفة: "تطالب حماس بالانسحاب الكامل، بينما تريد إسرائيل الاحتفاظ بمحور موراغ وجميع المناطق الواقعة جنوبه في يديها".

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