ترامب حول وقف إطلاق النار في غزة: "ممكن خلال أيام"!

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أكّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر السبت، أنّ التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة “قد يكون خلال أيام”.

وعلّق ترامب على رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، قائلاً: “هذا جيد لكنني لم أتلق إفادة بهذا الشأن حتى الآن”.

ولفت ترامب إلى أنّه يتعين فعل شيء بخصوص قطاع غزّة، معقباً “سنرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات”، وفق زعمه.

وفيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، ادعى الرئيس الأميركي بأنّ البرنامج النووي “تعرّض لانتكاسة دائمة”، مضيفاً أنّ الإيرانيين “ربما يستأنفون العمل في موقعٍ مختلف”.

وصرّح ترامب بأنّ “إيران لا توافق على التفتيش في المنشآت النووية، ولا على التخلي عن تخصيب اليورانيوم”.