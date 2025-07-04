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ماذا يعني شعار سوريا الجديد؟

4
JULY
2025
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بعد إطلاق الرئيس السوري أحمد الشرع الهوية البصرية الجديدة للدولة، الخميس، ثارت تساؤلات عدة بشأن شكل ومعنى الشعار الجديد.
وأكد الشرع أن الهوية البصرية الجديدة للدولة تعبّر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، سوريا الواحدة الموحدة.
 
وفي أعلى الشكل الجديد يوجد 3 نجوم في إشارة إلى العلم السوري، بينما يرمز طائر العاب إلى القوة والتوازن.
 
وهناك 14 ريشة ترمز إلى محافظات سوريا الـ14، في حين يرمز الذيل إلى المناطق الجغرافية الخمس الكبرى التي تعني وحدة البلاد.
 
وخلال كلمته في حفل الإطلاق، قال الشرع إن "الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن سورية بكل أبنائها، عن وطن يستمد قوته من تنوعه الثقافي والعرقي الذي يشكل مصدر إثراء لا ساحة تنازع".
 
ووجه الشرع خطابه للشعب قائلا: "أيها الشعب السوري إن حكاية الشام تستمر بكم فيحكي التاريخ أن عصر أفولكم قد ولى وأن زمان نهضتكم قد حان، ودماءكم لم تذهب سدى، عذاباتكم لاقت آذاناً مصغية، وأن هجرتكم قد انقطعت وسجونكم قد حُلت وأن الصبر أورثكم النصر".
 
وأشار إلى أن "احتفال اليوم عنوان لهوية سورية وأبنائها بمرحلتها التاريخية الجديدة، هوية تستمد سماتها من هذا الطائر الجارح، تستمد منه القوة والعزم والسرعة والاتقان والابتكار في الأداء”.
 
وأوضح الرئيس الشرع أن "الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، سورية الواحدة الموحدة، وإن التنوع الثقافي والعرقي عامل إغناء وإثراء لا فرقة أو تنازع"، مؤكداً أن "الهوية تعبر عن بناء الإنسان السوري وترمم الهوية السورية التي ألفت الهجرة بحثاً عن الأمن والمستقبل الواعد، فنعيد إليها ثقتها وكرامتها وموقعها الطبيعي في الداخل والخارج".
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