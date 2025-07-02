عملية أمنية للجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا!

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 الإسرائيلية، نفذت مساء الليلة الماضية، عملية خاصة استهدفت خلية تديرها إيران في منطقتي أم اللوقس وعين البصلي جنوب سوريا.

ووفقا لبيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي على “إكس”، جاءت هذه العملية استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة تم جمعها خلال الأسابيع الأخيرة من خلال التحقيقات المكثفة التي أجرتها الوحدة 504، والتي شاركت في التعاون الميداني مع اللواء 474 لتنفيذ العملية الليلية المركزة.